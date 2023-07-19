Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»

Защитник Илья Шинкевич подписал односторонний контракт с «Динамо» из Минска еще на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Для 33-летнего хоккеиста это будет десятый сезон в минской команде.

В сезоне-2022/23 Шинкевич провел за «зубров» 52 игры в регулярном чемпионате КХЛ с 7 ассистами. В плей-офф он сыграл 5 матчей. Суммарно в КХЛ на счету защитника 481 матч и 59 (16+43) очков.

В Беларуси играл за «Витебск», «Керамин», «Юность», «Шахтер», «Металлург», выигрывал золотые медали чемпионата страны.