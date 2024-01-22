СКА встретится с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в понедельник, 22 января. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — «Динамо Минск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга вслед за «Локомотивом» и московским «Динамо» обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.

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