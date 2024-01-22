СКА — «Динамо Минск»: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ
СКА встретится с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в понедельник, 22 января. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — «Динамо Минск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.
Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».
Команда Романа Ротенберга вслед за «Локомотивом» и московским «Динамо» обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|53
|36
|17
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|55
|27
|28
|65
|6
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|7
|Трактор
|54
|29
|25
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|53
|35
|18
|72
|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|22.01
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|22.01
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|22.01
|18:00
|
Лада – Сочи
|- : -
|22.01
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -