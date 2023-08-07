Защитник Рыков перейдет в «Авангард»

Как стало известно «СЭ», 26-летний защитник Егор Рыков, который в прошлом сезоне провел восемь игр за «Адмирал», подпишет контракт с «Авангардом».

Хоккеист с 2013 года находился в системе СКА. Играл в МХЛ в составе «СКА-1946», в ВХЛ — за «СКА-Нева».

С 2015 года играл в КХЛ в составе СКА, он является обладателем Кубка Гагарина (2017).

Он также выступал за «Сочи», «Хартфорд Вулф Пэк», ЦСКА и «Северсталь».