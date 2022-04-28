Защитник Пайгин вернется в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», защитник Зият Пайгин в ближайшее время вернется в «Торпедо».

Игрок выступал за клуб в этом сезоне, но после того как стало известно о досрочном окончании регулярного чемпионата КХЛ, перешел в шведский «Тимро».

В сезоне-2021/22 27-летний Пайгин провел 46 матчей за «Торпедо», на счету россиянина 16 (5+11) очков.