Защитник Лямкин — автор попавшей в эфир оскорбительной фразы во время матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

По ходу матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» между хоккеистами произошла потасовка, а в телетрансляцию попала фраза: «Сучка маленькая, понял? Я тебя трахну».

По информации «СЭ», эту фразу в адрес игрока соперника произнес защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.

Сама встреча между командами закончилась победой «Салавата» — 2:1.

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.