Михайлов признался, что спокойно относится к своему невключению в Зал хоккейной славы в Торонто

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал, как отнесся к тому, что его не выбрали в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Жизнь на этом не кончается, я знал, что меня не выберут, отношусь к этому философски, спокойно. Что касается того, почему никого не выбрали из наших, видимо, тут политический вопрос сыграл свою роль. Хотя та же Национальная хоккейная лига, как я считаю, — независимая лига в этом плане, по отношению к этому вопросу ведет себя положительно. Можно сказать, это единственная коммерческая спортивная организация, которая ведет себя в этой ситуации намного достойнее других организаций», — приводит ТАСС слова Михайлова.

Михайлов является двукратным олимпийский чемпионом, восьмикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Будучи игроком, он выступал за «Кристалл», «Локомотив» и ЦСКА. В течение долгого времени Михайлов был капитаном сборной СССР.