Защитник ХПК мог перейти в «Адмирал». Теперь он станет игроком «Линчепинга»

Защитник финского клуба ХПК Петтери Никкиля мог продолжить карьеру в КХЛ. На 27-летнего игрока претендовал «Адмирал», однако сделка сорвалось из-за того, что клуб был выужен сняться с чемпионата КХЛ из-за проблем с финансированием.

— Считаю, что настало правильное время сменить обстановку, — цитирует игрока Iltalehti. — Я ждал этого пару лет.

Теперь Никкиля продолжит карьеру в «Линчепинге». В прошедшем сезоне он провел за ХПК 45 матчей и набрал 22 (2+20) очка.