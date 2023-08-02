Защитник «Динамо» Менелл оценил свои шансы сыграть за сборную России

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт, оценил свои шансы сыграть за сборную России.

«Мне интересно сыграть за сборную России. Сейчас команда не может выступать на чемпионатах мира. Если меня пригласят в сборную России на Кубок Первого канала или какие-то другие турниры, то я буду играть. Но для этого мне надо хорошо проявлять себя в «Динамо».

В России очень много качественных хоккеистов, поэтому мне будет не так просто попасть в сборную. Но мне нравится эта страна, я открыт для выступлений за сборную», — приводит ТАСС слова Менелла.

26-летний Менелл выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. 27 июля 2023 года американец получил российское гражданство.