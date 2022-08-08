Защитник Барберио: «Хочу выиграть Кубок Гагарина с минским «Динамо»
Защитник Марк Барберио поделился эмоциями после перехода в минское «Динамо».
— Рад стать игроком минского «Динамо». Много общался с менеджментом и главным тренером. Понял, что тут подбирается отличная команда, которая ставит высокие задачи. Вижу, что состав пополняют сильные хоккеисты. Получится отличное сочетание молодых и опытных хоккеистов. Воодушевлен стать частью такого коллектива. Теперь надо хорошо подготовиться к сезону, чтобы радовать болельщиков.
Знаю, что от меня ждут уверенную игру в обороне, а также эффективные подключения в атаку. Я люблю соперничество и ненавижу проигрывать. Хочу, чтобы «Динамо» побеждало как можно чаще.
— Знаешь кого-то из состава?
— Играл вместе с Дмитрием Коробовым в «Сиракьюз Кранч» 10 лет назад. С Алексеем Емелиным пересекались в «Монреале». Джона Гилмора знаю, так как мы оба из Монреаля. Вместе были в составе сборной Канады на Олимпиаде. Часто играл против Брэндона Козуна и Райана Спунера. Впервые оказался в одной команде с ними и с нетерпением жду, когда выйдем на лед в джерси «Динамо». С Ником Меркли не знаком. Но знаю, что он сильный нападающий с хорошим видением площадки, очень опасен в атаке.
Скоро команда приедет из Сочи, так что со всеми быстро познакомлюсь. Будем как одна семья.
— Есть какие-то личные цели на сезон?
— Самое главное — помогать команде побеждать. Если каждый игрок сделает свою работу, то все будет хорошо. Как уже сказал, хочу помочь в обороне, переходных фазах, быстро доставлять шайбу нашим нападающим. Я хочу побеждать. Хочу выиграть Кубок Гагарина с минским «Динамо».
КХЛ — это вторая по силе лига в мире. Тут высокие скорости, надо быть готовым физически и ментально к борьбе в каждом матче. Хочу развиваться и проявить себя в этой лиге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
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|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|0
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|6
|Северсталь
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|0
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|7
|СКА
|0
|0
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|8
|Сочи
|0
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|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
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|0
|0
|0
|5
|Амур
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|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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