Защитник «Ак Барса» Лямкин: «Все игроки готовы физически, но просто не идет шайба в ворота»
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин подвел итоги матча против «Автомобилиста» (1:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Сегодня «Ак Барс» много бросал, создавал моменты, как в дальнейшем превратить их в голы?
— Это придет через работу, нужно переломить текущую черную полосу. Нужно выиграть один матч, а затем идти ступенька за ступенькой вперед. Нужна победа, вот и все.
— Сегодня у вас была драка. По эмоциям это похоже на матчи уровня плей-офф?
— Не то чтобы плей-офф, просто мы понимаем, что нам нужно переламывать ситуацию. Все готовы физически, все хотят выиграть, просто не идет шайба в ворота. Очень много моментов, надо переламывать. К характеру вопросов нет, — приводит слова Лямкина сайт клуба.
В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл за «Ак Барс» 13 матчей и не набрал ни одного очка.
«Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. Следующую игру команда проведет 16 октября против «Трактора».
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|Восточная конференция
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|В
|П
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|13
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|11
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|17
|8
|9
|20
|5
|Сибирь
|19
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|6
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|18
|9
|9
|19
|7
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|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
|15.10
|14:00
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.10
|15:00
|
Металлург – Торпедо
|- : -
|15.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|15.10
|17:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|15.10
|17:00
|
Динамо М – Сибирь
|- : -