Защитник «Ак Барса» Хенкель прокомментировал итог матча с «Куньлунем»

Белорусский защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель подвел итоги матча с «Куньлунем» (3:1) и поделился мнением об Илье Сафонове.

«Я думаю в начале игры хорошо сыграли в обороне, где-то выстояли и потом свои моменты взяли. И двигались в этом ключе на протяжении всей игры.

Сафонов Молодой парень, берет на себя ответственность. Помогает команде", — цитирует Хенкеля Metaratings.ru.

«Ак Барс» после 40 матчей набрал 45 очков и располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции.