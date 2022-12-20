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Сегодня, 09:46

Защитник «Ак Барса» Хенкель прокомментировал итог матча с «Куньлунем»

Виктория Кравченко
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Белорусский защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель подвел итоги матча с «Куньлунем» (3:1) и поделился мнением об Илье Сафонове.

«Я думаю в начале игры хорошо сыграли в обороне, где-то выстояли и потом свои моменты взяли. И двигались в этом ключе на протяжении всей игры.

Сафонов Молодой парень, берет на себя ответственность. Помогает команде", — цитирует Хенкеля Metaratings.ru.

«Ак Барс» после 40 матчей набрал 45 очков и располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-ak-barsa-khenkel-o-finale-chm-2022-messi-zver-match-super-1443192/
Кристиан Хенкель
ХК Ак Барс
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