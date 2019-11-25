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Защитник «Адмирала» Осипов оштрафован за симуляцию

16:44
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал защитника «Адмирала» Александра Осипова, сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Адмирал» (1:2). Согласно регламенту, хоккеист был за симуляцию денежным штрафом.

30-летний игрок в текущем сезоне провел 15 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/25/460000.html

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