Защитник «Адмирала» Осипов оштрафован за симуляцию

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал защитника «Адмирала» Александра Осипова, сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Адмирал» (1:2). Согласно регламенту, хоккеист был за симуляцию денежным штрафом.

30-летний игрок в текущем сезоне провел 15 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

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