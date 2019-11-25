Защитник «Адмирала» Осипов оштрафован за симуляцию
16:44
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал защитника «Адмирала» Александра Осипова, сообщает официальный сайт лиги.
Сообщается, что комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Адмирал» (1:2). Согласно регламенту, хоккеист был за симуляцию денежным штрафом.
30-летний игрок в текущем сезоне провел 15 матчей и набрал 7 (3+4) очков.
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