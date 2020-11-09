Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич рассказал о подготовке команды к игре регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

— Мы готовимся не только ко встрече со «Спартаком»: у нас впереди четыре домашние игры — все через день, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — После перерыва ребята хорошо поработали.

Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, это дерби. Сыграли в этом сезоне уже две игры, обе получились не легкими. Поэтому готовимся завтра к очередной войне.