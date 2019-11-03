КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Юрзинов сообщил, что в тренерском штабе «Трактора» будут изменения

12:34
Теги:

Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов заявил, что занимается формированием своего штаба. Ранее специалист сменил на этой должности Петериса Скудру.

— Изменения в тренерском штабе будут. Я сейчас занимаюсь вопросом его формирования, — цитирует Юрзинова ТАСС.

В штаб Скудры ранее входили Алексей Тертышный, Александр Завьялов, Алексей Чикалин и Андрей Царев. «Трактор» занимает 11-е место на Востоке, имея в активе 22 очка.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7075524

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир