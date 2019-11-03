Юрзинов сообщил, что в тренерском штабе «Трактора» будут изменения
12:34
Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов заявил, что занимается формированием своего штаба. Ранее специалист сменил на этой должности Петериса Скудру.
— Изменения в тренерском штабе будут. Я сейчас занимаюсь вопросом его формирования, — цитирует Юрзинова ТАСС.
В штаб Скудры ранее входили Алексей Тертышный, Александр Завьялов, Алексей Чикалин и Андрей Царев. «Трактор» занимает 11-е место на Востоке, имея в активе 22 очка.
КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...