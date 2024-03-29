Юров оценил игру «Металлурга» против «Спартака» во втором раунде Кубка Гагарина
Нападающий «Металлурга» Данила Юров оценил победу магнитогорского клуба в пятом матче четвертьфинальной серии финала Кубка Гагарина против «Спартака».
— Что помогло победить?
— Наверное, в первую очередь хладнокровие. Забили в первом периоде, скажем, такие не стопроцентные моменты. Тренерский штаб просил нас уделить этому внимание перед игрой. Чтобы из полумоментов получался гол и мы справились с этим.
— Очень разные матчи получаются по результативности по сравнению с играми в Москве. Почему так происходит?
— Наверное, фактор домашних трибун тоже сказался. Все равно, думаю, дома играть приятнее. Ну и вратарь у них тоже не железный. Здорово, что сегодня его тряхануло.
— Три пропущенных гола подряд — это потеря концентрации или другое?
— Наверное, глупо было рассчитывать после первого периода, что они оставят счет 3:0 до конца игры. Они за три игры здесь забили только одну шайбу и хотели переломить эту серию, поэтому добавили. Где-то мы сами им позволили это сделать. Думаю, что их желание забить превысило наши старания в защите, — цитирует Юрова Metaratings.ru
После пяти матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина счет стал 3-2 в пользу «Металлурга».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|3 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|30.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|30.03
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -