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Сегодня, 11:30

Юров оценил игру «Металлурга» против «Спартака» во втором раунде Кубка Гагарина

Виктория Кравченко
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров оценил победу магнитогорского клуба в пятом матче четвертьфинальной серии финала Кубка Гагарина против «Спартака».

— Что помогло победить?

— Наверное, в первую очередь хладнокровие. Забили в первом периоде, скажем, такие не стопроцентные моменты. Тренерский штаб просил нас уделить этому внимание перед игрой. Чтобы из полумоментов получался гол и мы справились с этим.

— Очень разные матчи получаются по результативности по сравнению с играми в Москве. Почему так происходит?

— Наверное, фактор домашних трибун тоже сказался. Все равно, думаю, дома играть приятнее. Ну и вратарь у них тоже не железный. Здорово, что сегодня его тряхануло.

— Три пропущенных гола подряд — это потеря концентрации или другое?

— Наверное, глупо было рассчитывать после первого периода, что они оставят счет 3:0 до конца игры. Они за три игры здесь забили только одну шайбу и хотели переломить эту серию, поэтому добавили. Где-то мы сами им позволили это сделать. Думаю, что их желание забить превысило наши старания в защите, — цитирует Юрова Metaratings.ru

После пяти матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина счет стал 3-2 в пользу «Металлурга».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-yurov-est-li-khimiya-s-mikhailisom-i-petuninym-nu-kak-vidite-348179/
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
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3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
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6. Спартак - Металлург Мг
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
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2. Металлург Мг - Амур
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6. Амур - Металлург Мг
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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2 - 5
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
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