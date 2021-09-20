Юрий Бабенко: «Ненужная ошибка стоила нам набранных очков»
22:26
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).
— В целом была тяжелая игра. Изначально было понятно, что у нас не совсем хорошая ситуация с этими проигрышами. Уже ребят это стало немного поддавливать. Нет такой раскрепощенности и свободы. Играли более-менее неплохо, за исключением того, что ничего не получалось в большинстве. И эта ненужная ошибка в конце, которая стоила нам набранных очков, — приводит слова тренера сайт казанцев.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю