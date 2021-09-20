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Юрий Бабенко: «Ненужная ошибка стоила нам набранных очков»

22:26
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

— В целом была тяжелая игра. Изначально было понятно, что у нас не совсем хорошая ситуация с этими проигрышами. Уже ребят это стало немного поддавливать. Нет такой раскрепощенности и свободы. Играли более-менее неплохо, за исключением того, что ничего не получалось в большинстве. И эта ненужная ошибка в конце, которая стоила нам набранных очков, — приводит слова тренера сайт казанцев.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21121

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Иван Шитик все материалы автора

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