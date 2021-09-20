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Скабелка — о поражении от «Йокерита»: «Я очень разочарован тем, что мы показали»

22:37
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка был немногословен после поражения от «Йокерита» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Комментировать особо нечего. Я очень разочарован тем, что мы показали. У меня нет комментария. В атаке у нас не первый матч есть хорошие возможности. Мы бросили в сторону ворот более 60 раз, но даже 30 раз не попали в створ. Сегодня была командная работа в обороне не на высоком уровне. Никулин не виноват в пропущенной шайбе. Я жалею, что он не сыграл больше, но мы проигрывали 0:2 к концу первого периода», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/20/489764.html

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Иван Шитик все материалы автора

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