Йори Лехтеря: «Мне не показалось, что в России что-то кардинально поменялось»

Нападающий СКА Йори Лехтеря оценил, как изменилась КХЛ с момента его отъезда. Последние несколько лет Лехтеря выступал в Северной Америке, а до этого играл за «Сибирь».

— Мне не показалось, что в России что-то кардинально поменялось с того времени, когда я здесь играл, — приводит слова Лехтери официальный сайт СКА. - Хотя КХЛ, конечно, продвинулась в своем развитии, и сейчас лига гораздо сильнее, чем была пять лет назад. Ну а нынешний сезон обещает быть особенно интересным, потому что нам предстоит играть на всех возможных вариантах площадок. Интересно будет попробовать такой разный хоккей.

— Чем вам запомнились матчи против СКА, когда вы приезжали с «Сибирью» в Ледовый?

— Помню, что в Ледовом дворце в Петербурге всегда было приятно играть: вместительная большая арена, оглушительная поддержка заполненных трибун. Для нас эти игры всегда были особенными, и вся атмосфера Ледового создавала особый настрой не только для СКА, но и для нас.

— Вы приезжали в 2013 году в Петербург, когда СКА проводил товарищеские матчи против «Сибири» на малой арене ДС «Юбилейный». Что-нибудь помните о тех играх?

— Это сложный вопрос. Помню, что мы играли на такой маленькой площадке в Петербурге. У нас проводились тренировочные сборы в Финляндии, и игры против СКА были частью подготовки к сезону. Поэтому они почти не запомнились.

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