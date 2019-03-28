"Йокерит" продлил контракт с Никласом Йенсеном

"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим команды Никласом Йенсеном. Соглашения с хоккеистом рассчитано на год с опцией продления на сезон 2020/21.

26-летний Йенсен – лучший бомбардир команды в этом розыгрыше КХЛ. На его счету 21 шайба и 18 результативных передач. За два сезона в "Йокерите" датчанин набрал 76 очков в 102 играх.

– Два последних года были лучшими в моей карьере, и я очень рад, что получил шанс продолжить играть здесь в следующем сезоне. Мне нравится выступать за "Йокерит" и жить в Хельсинки. Хочу, чтобы команда двигалась дальше, и я уверен, что мы можем сделать это, – цитирует Йенсена сайт финского клуба.