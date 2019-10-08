«Йокерит» обыграл «Сочи» и одержал четвертую победу подряд

«Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Сочи» — 3:2. Южане вели 2:0, но упустили преимущество. Победный гол на счету Микко Лехтонена.

«Йокерит» одержал четвертую победу подряд и с 15 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (14) — 9-й.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Лугин — 2 (бол., Алтыбармакян, Шмелев), 14:30 — 0:1. Коллинс — 3 (Крикунов, Ю. Александров), 24:49 — 0:2. Йоэнсуу — 2 (Анттила, Пильстрем), 42:32 — 1:2. Регин — 2 (бол., Мяеналанен, Контиола), 46:27 — 2:2. Лехтонен — 4 (Хаапала), 63:33 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Шикин.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 23 (4+7+10+2) — 23 (6+10+5+2).

Судьи: Гофман, Соин.

8 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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