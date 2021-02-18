«Йокерит» по буллитам уступил минскому «Динамо»
22:16
Минское «Динамо» по буллитам победило «Йокерит» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Минск) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Протас — 9 (Клинкхаммер, Козун), 19:12 — 0:1. Норман — 7, 29:34 — 1:1. Клинкхаммер — 14 (Менелл, Спунер), 39:58 — 1:2. Лев — 3 (Скленичка), 43:16 — 2:2.
Победный буллит: Протас.
Вратари: Линдбек (Калниньш, 33:04) — Фурх.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 20 (5+8+4+3) — 33 (9+7+15+2).
Судьи: Наумов, Раводин.
18 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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