ЦСКА дома уступил «Трактору», но обеспечил себе первое место на Западе

ЦСКА проиграл «Трактору» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. У хозяев забил Максим Шалунов. Московские армейцы с 85-ю очками остаются лидерами Западной конференции. У «Трактора» 69 очков и пятая позиция на Востоке.

Несмотря на поражение, ЦСКА досрочно обеспечил себе первое место, так как СКА в параллельном матче уступил московскому «Динамо» (1:3).

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Основин — 14 (бол., Бодров), 2:55 — 0:1. Бэйлен — 10 (Седлак), 43:30 — 0:2. Шалунов — 16 (Мамин, Окулов), 52:55 — 1:2.

Вратари: Шарыченков (58:33) — Федотов.

Штраф: 24 — 24.

Броски: 44 (12+15+17) — 17 (11+4+2).

Судьи: Франо, Хрибик.

18 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 2477 зрителей.