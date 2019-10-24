Яромир Ягр: «Я уже недостаточно быстрый для возвращения в КХЛ»

Чешский хоккеист Яромир Ягр, ранее выступавший за «Авангард», не считает, что его возвращение в КХЛ реально.

— Думаю, я уже недостаточно быстрый для этого, — цитируют «Известия» Ягра. — Счастлив в «Кладно» и думаю только о том, как помочь клубу и хоккеистам. И не могу так просто взять и улететь в Россию или Америку. На мне очень много дел дома. Если бы вы знали, сколько времени уходит на эту работу. Нахожусь на ней по 15 часов в сутки. Тренировка — офис — тренировка — опять офис. Даже не знаю, как справляюсь. В НХЛ или КХЛ ту работу, которой занимаюсь я, делает 15 человек персонала. Но у нас не хватает людей в клубе, поэтому многое приходится делать самому. К тому же уровень КХЛ сейчас выше, чем мой. Я могу потолкаться у бортов и физически сильнее многих хоккеистов, но медленней из-за большой разницы в возрасте. Мне ведь почти 50 лет, многим из ребят — по 20. Хорошо бросать по воротам, контролировать шайбу, отдать передачу я могу сейчас так же, как и в молодости. Но это не компенсирует недостаток скорости. И еще я сильно устаю от перелетов, мне сложно успевать восстанавливаться. А что такое Россия, мне хорошо известно. Там сложный чемпионат. Одни перелеты сведут с ума.

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