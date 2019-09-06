Яри Курри: «У кого-то много хоккеистов, и они не должны все переходить в аренду в один клуб»

Президент «Йокерита» Яри Курри рассказал о том, как относится к решению КХЛ разрешить аренду игроков. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига планирует легализовать институт аренды игроков.

— Вопрос аренды — сложный. У «Йокерита» существует такая проблема, наш фарм-клуб во второй по силе финской лиге по уровню не сравним с КХЛ. Мы должны помогать игроку развиваться. Неприятно видеть, когда молодой парень сидит на лавке и не играет. Если он не может получить место в составе по тем или иным причинам, нужно найти команду, где бы он имел игровую практику. Но при этом необходимо быть аккуратными, у кого-то много хоккеистов, и они не должны все переходить в аренду в один клуб.

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