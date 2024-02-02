Якубов — о поражении от СКА: «Одна проблема — мало бросаем и мало забиваем»

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (1:2).

«Не совсем плохая игра. По самоотдаче нет претензий. Одна проблема — мало бросаем и мало забиваем. По броскам почти в два раза СКА нас переиграл. И надо обратить внимание на вбрасывания — тоже в два раза уступили. Посмотрим, проанализируем игру. Да, есть ошибки, которые надо исправлять, будем над этим работать. Перестановки крайних нападающих? Пытались найти оптимальные сочетания», — приводит слова Якубова официальный сайт КХЛ.

СКА набрал 81 очко в 58 матчах и занимает первое место на «Западе». ЦСКА находится на шестой строчке с 65 баллами.