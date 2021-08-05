Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь заявил, что цель клуба на сезон-2021/22 — победа в Кубке Гагарина.

«Задача на новый сезон? Задачи нам ставят болельщики. Это победы и только победы. Если говорить о целях по линии клуба, то их нам ставит наш лидер — Михаил Дегтярев. Одна из самых глобальных задач — сделать так, чтобы каждый житель Хабаровского края гордился нашим клубом. Выход в плей-офф даже не обсуждается, туда можно выйти с 15-16 места — мы не видим смысла ставить такие задачи.



Цель — Кубок Гагарина. Может кто-нибудь отнесется к этому скептически. Давайте просто поговорим на эту тему. А какие цели нужно ставить? Цель — Кубок Гагарина. Да, может так сложиться, что не в этом сезоне. Но так или иначе, чтобы прийти к цели, ее нужно поставить. Я считаю, что мы достойны стать чемпионами. Я в это верю. Здесь очень достойные ребята. По-другому быть не может. Если не сейчас, то это случится позже. Дорогу осилит идущий», — сказал в интервью телеканалу «Губерния» Крамарь.

В сезоне-2020/21 «Амур» не смог выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Хабаровска заняла 10-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 60 матчах.