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Генеральный директор «Амура» заявил, что цель клуба на следующий сезон — победа в Кубке Гагарина

13:15
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Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь заявил, что цель клуба на сезон-2021/22 — победа в Кубке Гагарина.

«Задача на новый сезон? Задачи нам ставят болельщики. Это победы и только победы. Если говорить о целях по линии клуба, то их нам ставит наш лидер — Михаил Дегтярев. Одна из самых глобальных задач — сделать так, чтобы каждый житель Хабаровского края гордился нашим клубом. Выход в плей-офф даже не обсуждается, туда можно выйти с 15-16 места — мы не видим смысла ставить такие задачи.

Цель — Кубок Гагарина. Может кто-нибудь отнесется к этому скептически. Давайте просто поговорим на эту тему. А какие цели нужно ставить? Цель — Кубок Гагарина. Да, может так сложиться, что не в этом сезоне. Но так или иначе, чтобы прийти к цели, ее нужно поставить. Я считаю, что мы достойны стать чемпионами. Я в это верю. Здесь очень достойные ребята. По-другому быть не может. Если не сейчас, то это случится позже. Дорогу осилит идущий», — сказал в интервью телеканалу «Губерния» Крамарь.

В сезоне-2020/21 «Амур» не смог выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Хабаровска заняла 10-е место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 60 матчах.

Дополнительная информация:

https://hcamur.ru/news/item/roman-kramar-chtoby-prijti-k-celi-eyo-nuzhno-postavit/

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Иван Торопцев все материалы автора

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