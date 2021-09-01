Якоб Берглунд стал игроком «Барыса»

«Барыс» подписал контракт с нападающим Якобом Берглундом, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Одностороннее соглашение с 29-летним шведом рассчитано на один сезон.

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о заключении контракта со шведским нападающим Якобом Берглундом. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года). pic.twitter.com/M0vkiOEQzx — ХК «Барыс» (@AstanaBarys) September 1, 2021

Ранее в КХЛ хоккеист выступал за рижское «Динамо», «Нефтехимик», «Трактор» и «Северсталь». Всего в лиге он провел 88 матчей и набрал 48 (23+25) очков при показателе полезности «+10».