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Якоб Берглунд стал игроком «Барыса»

13:15
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«Барыс» подписал контракт с нападающим Якобом Берглундом, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Одностороннее соглашение с 29-летним шведом рассчитано на один сезон.

Ранее в КХЛ хоккеист выступал за рижское «Динамо», «Нефтехимик», «Трактор» и «Северсталь». Всего в лиге он провел 88 матчей и набрал 48 (23+25) очков при показателе полезности «+10».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/yakob-berglund-pereshyol-v-barys/

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Александр Кравченко все материалы автора

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