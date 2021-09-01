«Торпедо» подписало контракт с Чеховичем на один год
12:58
«Торпедо» объявило о заключении контракта с нападающим Иваном Чеховичем.
Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на один год.
Иван Чехович в «Торпедо»! ?— ХК Торпедо (@torpedonn) September 1, 2021
Один из лучших игроков прошлогоднего состава нашей команды продолжит выступать за автозаводцев! ?
Хорошей игры, Иван! ? pic.twitter.com/XOvUI2pXZq
В сезоне-2020/21 Чехович выступал за «Торпедо» на правах аренды из «Сан-Хосе». Форвард набрал 34 (17+17) очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе нижегородцев.
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