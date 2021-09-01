«Торпедо» подписало контракт с Чеховичем на один год

«Торпедо» объявило о заключении контракта с нападающим Иваном Чеховичем.

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на один год.

Иван Чехович в «Торпедо»! ?



Один из лучших игроков прошлогоднего состава нашей команды продолжит выступать за автозаводцев! ?



Хорошей игры, Иван! ? pic.twitter.com/XOvUI2pXZq — ХК Торпедо (@torpedonn) September 1, 2021

В сезоне-2020/21 Чехович выступал за «Торпедо» на правах аренды из «Сан-Хосе». Форвард набрал 34 (17+17) очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе нижегородцев.