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«Торпедо» подписало контракт с Чеховичем на один год

12:58
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«Торпедо» объявило о заключении контракта с нападающим Иваном Чеховичем.

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на один год.

В сезоне-2020/21 Чехович выступал за «Торпедо» на правах аренды из «Сан-Хосе». Форвард набрал 34 (17+17) очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе нижегородцев.

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Иван Торопцев все материалы автора

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