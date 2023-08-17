Войнов — о быте в КХЛ: «На всех аренах должны быть одинаковые условия»
Игрок «Ак Барса», олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился своим видением бытовых нюансов во время проведения хоккейных матчей.
— В КХЛ сейчас работает Сергей Гимаев, он будет помогать хоккеистам чувствовать себя комфортно. Он планирует совместно с лигой сделать базовые изменения. Например, чтобы на выезде клубу предоставляли полотенца, кофемашину и прочие вещи для удобства, чтобы клубы не таскали все это с собой на выезд.
— Считаю, что неважно, крутой ли стадион у «Авангарда» или у какой-то другой команды, у которой арена похуже, — у всех должны быть одинаковые условия: холодные ванны, полотенца, скотч, изолента. Чтобы клубные сервисмены на тратили время на сбор всего этого после игр. Пока все это собирается, мы ждем в автобусе, затем — в аэропорту. Все это накладывается друг на друга, остается меньше времени на восстановление.
В прошлом году во время плей-офф была ситуация: наш клуб все время предоставлял сопернику все удобства, а в плей-офф они нам не стали их предоставлять — например, ту же холодную ванну. Когда они приехали к нам, наши тоже ее убрали. Начинается как детском саду: а вы это забрали, а мы тогда это вам не дадим. Приехали во Владивосток — нечем дышать, как будто на машине без глушителя кто-то проехал. Случайность? Нет, не случайность. Такие «фишки» надо убирать из нашего хоккея.
— На некоторых аренах — сломанные тренажеры. Хоккеисты часто жалуются.
— Ох, это вообще отдельная тема. В некоторых местах нет даже стойки для приседания. Приезжаешь на выезд — зовешь двух партнеров, которые кладут тебе на спину штангу. И не дай бог они отойдут, когда ты с ней приседаешь, чтобы не кидать ее потом на пол. За этим должны следить специальные люди. Если это приведут в порядок, было бы очень здорово.
— Ну вот лига обязала игроков приезжать на домашний матч в костюмах. А вы приходите непонятно в чем.
— Вы за мной смотрели? Я всегда прихожу в костюме. Ни разу не надевал что-то другое. Наверное, эта привычка пришла из НХЛ. Это единственный повод на сегодняшний день надеть костюм.
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ЦСКА – Ак Барс
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