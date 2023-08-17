Нападающий «Лады» Сафин опроверг информацию об отказе от чешского гражданства
Нападающий «Лады» Остап Сафин признался, что не отказывался от гражданства Чехии. Также он сказал, что у него всегда был российский паспорт.
«У меня всегда был российский паспорт. СМИ придумали, что я его только получил. Это неправда. Как и заявление о том, что я отказался от чешского гражданства. Я не понимаю, что это за ерунда. У меня с детства было двойное гражданство», — приводит слова Сафина РИА Новости со ссылкой на idnes.cz.
17 июля гендиректор «Лады» Александр Чеботарев рассказал, что чешский форвард занимается оформлением документов для получения российского гражданства. В тот же день Чеботарев заявил «СЭ» о решении Сафина отказаться от гражданства Чехии. 14 августа гендиректор сообщил, что форвард получил российский паспорт.
Ранее «Лада» подписала с 24-летним Сафиным двусторонний контракт на один год.
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