Вячеслав Буцаев: «В третьем периоде по факту тренировали игру в меньшинстве»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:2).

— Наверное, лишняя реклама этому матчу не нужна, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика». — Действительно, нам понравился первые два периода. Но в третьем периоде по факту мы тренировали игру в меньшинстве. Ребята молодцы, здорово оборонялись, хоть и пропустили один гол, но тем не менее ловили броски на себя. Была команда и сражалась, даже несмотря на меньшинство, до последнего. Так же хотел бы отметить сегодняшнюю атмосферу на трибунах. Матч никого не оставил равнодушным.

— Оцените, пожалуйста, вклад в победу Барулина?

— Вы знаете, сегодня вся команда, как и Константин, сыграла очень здорово. Да, он выручил в определенных моментах команду. Команда отблагодарила его за это забитыми голами. Поэтому здесь нельзя кого-то единично выделять. Посмотрите, опять же, как в третьем периоде ребята пластались, ловили шайбу на себя. Это тоже не просто, они помогали ему. Поэтому для всех это общая победа.

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