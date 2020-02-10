Вячеслав Буцаев: «Есть сезон, а говорить о том, что будет через 5-10 лет преждевременно»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев оценил игру нападающего Павла Порядина в составе сборной России на Шведских играх.

— Молодец, провел хорошие игры. Он воспользовался тем шансом, который ему предоставился. Думаю, что это не последний вызов Паши в сборную после этого турнира, — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика».

— В хорошем физическом состоянии вернулись ребята из сборных? Ведь много сил было потрачено...

— Олимпийские сборники вернулись еще вчера, по-моему, хотя играли позавчера. У них был день отдыха, если можно так сказать.

Павел Порядин только сегодня утром присоединился к нам. Две игры он сыграл, я думаю, что немного сил потратил. Тем более, что с хорошими эмоциями приехал, так что все будет хорошо.

— Регулярный чемпионат уже заканчивается. Есть какие-то разговоры или переговоры о продлении контракта с Вами?

— Мы сейчас говорим об окончании регулярного чемпионата, об оставшихся играх, а все остальное оставим на потом. Я понимаю, что сейчас в СМИ много всяких былиц и небылиц ходит. Это мы уже проходили.

— Плей-офф в этом плане важен будет?

— А где здесь вы видите, так скажем, связь между плей-офф и заключением нового контракта? Знаете, есть сезон, а говорить о том, что будет через 5-10 лет преждевременно. Есть конкретный день и конкретные задачи.

— Сами бы вы хотели продолжить работу в клубе?

— Я работаю в этом клубе. Я же сказал, есть сезон, в котором мы должны прежде всего концентрироваться на оставшихся матчах, а не думать о том, что будет завтра или послезавтра.