Вудкрофт: «Следующие семь недель будут очень важными для сборной Белоруссии»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о совмещении работы в клубе и сборной Белоруссии.

«Проводить два подготовительных сбора вместе будет нелегко, но уверен, что мы справимся. В любом случае, пересечения в подготовке будут. Очень важно, чтобы был хороший результат. Должно быть понятно, что все это мы делаем не зря.

В последние пару недель плотно общаемся с остальными тренерами. Сейчас уже на финальной стадии подготовки к началу сбора. Думаю, что планы работы будут пересекаться. И наша задача избежать разного рода помех. Много игроков нужно просмотреть за это короткое время. Знаю, что весь тренерский штаб готов работать с полной ответственностью. Следующие семь недель будут очень важными для всех нас. Хотим порадовать всех белорусских болельщиков", — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.