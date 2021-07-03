ЦСКА подписал контракты с четырьмя хоккеистами «Звезды»

ЦСКА подписал контракты сроком на два года с четырьмя хоккеистами «Звезды». Соглашения заключили защитники Егор Брютов и Роман Калиниченко, нападающие Данила Хулапов и Сергей Сулев, сообщает сайт клуба.

19-летний Брютов провел два сезона в системе армейского клуба. В 38 матчах ВХЛ в составе «Звезды» он набрал 5 (2+3) очков. В прошлом сезоне он также провел первый матч в КХЛ за ЦСКА.

20-летний Калиниченко — воспитанник ЦСКА. За два последних сезона он сыграл в 27 матчах за «Звезду», отметившись 3 (0+3) очками при показателе полезности «+6». На его счету тоже есть один матч КХЛ в составе главной команды клуба.

20-летний Хулапов, который также является воспитанником армейской школы, в прошлом сезоне дебютировал и в ВХЛ, и в КХЛ. В 15 матчах за «Звезду» он набрал 2 (0+2) очка, а также провел одну игру в КХЛ.

20-летний Сулев провел за «Звезду» 71 матч, набрав 15 (10+5) очков при показателе полезности «+3».