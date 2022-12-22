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22 декабря, 23:34

Вудкрофт — о матче с московским «Динамо»: «В большинстве могли сыграть более эффективно»

Алина Савинова
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил, что игроки команды отдали много эмоций в финале Кубка Первого канала.

«Конечно, тогда много эмоций отдали. У людей есть спады и подъемы. Но мы в таком деле, где нет места оправданиям. Мы всегда работаем на результат. У ребят из сборной было время восстановиться. Делаем все, чтобы у них был хороший эмоциональный фон.

Сегодня 60 минут играли хорошо, у соперника было три-четыре голевых моментов. У нас, пожалуй, больше. Отмечу у соперника вратаря, он выручал свою команду. Мы в большинстве могли сыграть более эффективно", — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

В матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел сегодня, 22 декабря, минское «Динамо» уступило «Динамо» из Москвы (0:2).

Московский клуб, набрав 53 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Минска расположилась на 8-й строчке, имея в активе 42 очка.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-matche-s-moskovskim-dinamo-i-vazhnoy-igre-v-subbotu/
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ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
Крэйг Вудкрофт
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