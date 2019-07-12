"ВТБ Арена" полностью готова принять Матч звезд КХЛ

Управляющая компания "Динамо" сообщила, что "ВТБ Арена" полностью готова к проведению Матча звезд КХЛ. Игра состоится в 2020 году.

"Мы гордимся тем, что универсальная площадка комплекса "ВТБ Арена" была выбрана для проведения титульного мероприятия КХЛ - Недели звезд-2020. Для нас это большая ответственность, мы уверены, что полностью ее оправдаем. В чемпионате КХЛ сезона-2018/19 "ВТБ-Арена" успешно приняла 16 матчей, которые посетило более 126 тысяч человек, арена зарекомендовала себя как современная и комфортная площадка для всех категорий участников: игроков, судей и болельщиков. "ВТБ-Арена" полностью готова принять самое статусное мероприятие ведущей спортивной лиги России на высочайшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы.