Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:1).

— Я доволен игрой, все отработали, как надо, — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ. — Мы хорошо играли от обороны всеми четырьмя звеньями, это главное. Важно, что сработали как команда. То, что Сошников не забивает девять игр, действительно, проблема. Возможно, действительно, надо бы изменить звенья. С другой стороны, переставить игрока из одной линии в другую было бы самым простым решением. Мы ищем лучшие, сильнейшие сочетания. У Кадейкина тоже есть проблема с результативностью... Мое мнение: мы должны работать с ребятами, а ребята — с нами. Через работу все придет.

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