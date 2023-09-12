Максим Третьяк: «Любая игра «на ноль» приятна, тем более у меня еще был сотый матч в КХЛ»

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк прокомментировал то, что провел свой 100-й матч в КХЛ.

Команда в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграла «Локомотив» (5:0). 26-летний вратарь провел третий «сухой» матч в карьере.

«Любая победа является большим зарядом позитивных эмоций. Не хочу выделять какую-то из них, — цитирует Третьяка сайт лиги. — Все победы на вес золота. Наверное, на лидеров настрой другой, но в других матчах нам не везло. Мы всегда боремся и работаем. Конечно, любая игра «на ноль» приятна, она и для команды важна, и для вратаря. Тем более у меня была сотая игра, отметил ее «сухарем». Но порадоваться можно только сегодня. Скоро уже следующий матч, который также надо выигрывать».

Третьяк играет за «Сочи» с 2020 года. Вратарь провел за команду 90 матчей.

«Сочи» набрал 4 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У команды 3 поражения и 2 победы. Следующий матч «Сочи» проведет 13 сентября против «Северстали».