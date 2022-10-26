«Торпедо» подписало контракт с защитником молодежной сборной России

20-летний защитник молодежной сборной России Кирилл Стеклов подписал контракт с «Торпедо», сообщает сайт клуба.

В Континентальной хоккейной лиге Стеклов дебютировал в 19-летнем возрасте. В прошлом сезоне до отъезда в Северную Америку он защищал цвета подмосковного «Витязя».

«Торпедо» выменяло у «Витязя» защитника Кирилла Стеклова, подмосковный клуб получил денежную компенсацию.

В составе команды «Лондон Найтс» Стеклов отыграл два сезона в хоккейной лиге Онтарио.

Отметим, что Стеклов является уроженцем эстонского Таллина.