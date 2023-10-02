Шуми Бабаев о переходе Серебрякова из «Адмирала» в СКА: «Стороны договорились»

Агент вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова Шуми Бабаев подтвердил, что голкипер перейдет в СКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.

«Стороны договорились», — цитирует агента ТАСС.

27-летний Серебряков выступает за «Адмирал» с 2021 года. В сезоне-2023/24 27-летний россиянин принял участие в 6 матчах и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.