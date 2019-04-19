22:58 19 апреля | Хоккей — КХЛ

Впервые победитель регулярного чемпионата выиграл Кубок Гагарина

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ЦСКА сделал своеобразный дубль. Помимо Кубка Гагарина, армейцы стали обладателем и Кубка континента – приза, вручаемого победителю регулярного чемпионата. Такое произошло впервые. Еще никогда прежде лучшая команда по итогам регулярного чемпионата не становилась победительницей плей-офф. "Проклятие Кубка Континента" пало.

Победители регулярного чемпионата и обладатели Кубка Гагарина.

Год

Регулярный чемпионат

Кубок Гагарина

2008/09

Салават Юлаев

Ак Барс

2009/10

Салават Юлаев

Ак Барс

2010/11

Авангард

Салават Юлаев

2011/12

Трактор

Динамо М

2012/13

СКА

Динамо М

2013/14

Динамо М

Металлург Мг

2014/15

ЦСКА

СКА

2015/16

ЦСКА

Металлург Мг

2016/17

ЦСКА

СКА

2017/18

СКА

Ак Барс

2018/19

ЦСКА

ЦСКА

 

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