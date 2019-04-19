Впервые победитель регулярного чемпионата выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА сделал своеобразный дубль. Помимо Кубка Гагарина, армейцы стали обладателем и Кубка континента – приза, вручаемого победителю регулярного чемпионата. Такое произошло впервые. Еще никогда прежде лучшая команда по итогам регулярного чемпионата не становилась победительницей плей-офф. "Проклятие Кубка Континента" пало.

Победители регулярного чемпионата и обладатели Кубка Гагарина.