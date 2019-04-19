Впервые победитель регулярного чемпионата выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА сделал своеобразный дубль. Помимо Кубка Гагарина, армейцы стали обладателем и Кубка континента – приза, вручаемого победителю регулярного чемпионата. Такое произошло впервые. Еще никогда прежде лучшая команда по итогам регулярного чемпионата не становилась победительницей плей-офф. "Проклятие Кубка Континента" пало.
Победители регулярного чемпионата и обладатели Кубка Гагарина.
|
Год
|
Регулярный чемпионат
|
Кубок Гагарина
|
2008/09
|
Салават Юлаев
|
Ак Барс
|
2009/10
|
Салават Юлаев
|
Ак Барс
|
2010/11
|
Авангард
|
Салават Юлаев
|
2011/12
|
Трактор
|
Динамо М
|
2012/13
|
СКА
|
Динамо М
|
2013/14
|
Динамо М
|
Металлург Мг
|
2014/15
|
ЦСКА
|
СКА
|
2015/16
|
ЦСКА
|
Металлург Мг
|
2016/17
|
ЦСКА
|
СКА
|
2017/18
|
СКА
|
Ак Барс
|
2018/19
|
ЦСКА
|
ЦСКА
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