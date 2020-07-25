Экс-селекционер московского «Динамо» Алексей Бадюков в интервью «Известиям» отметил, что нападающий Николай Прохоркин может вырасти как хоккеист в «Металлурге».

— Каким образом «Металлург» использует сильные стороны Прохоркина?

— Я думаю, что он может играть вместе с Сергеем Плотниковым и Максимом Карповым. То есть с теми ребятами, с которыми выходил на лед в Санкт-Петербурге. Но тут надо смотреть, как решит Илья Петрович Воробьев. То, что Николая поставят в первые два звена, — это точно. А какое из них станет лидирующим, неизвестно. Потому что в дальнейшем сочетания будут меняться.

— НХЛ изменила нападающего?

— Полагаю, что Николай окреп, понял, что это за лига, и в какой хоккей надо стремиться играть. А то, что у него есть талант, это и так было понятно. Возможно, в НХЛ нападающий получал не так много времени, но, думаю, сейчас он и физически, и ментально готов к нагрузкам. А игрового времени в «Магнитке» ему дадут гораздо больше. И сейчас для него настанет определяющий момент, когда надо доказать, что Прохоркин может превратиться в топ-игрока команды, которая борется за высокие достижения. Вопрос в том, насколько ему удастся давать результат в одном из первых звеньях.

— В СКА он сам не справился с конкуренцией? Или при той ротации было нереально показать то, что Прохоркин демонстрировал в «Салавате Юлаеве»?

— Уфу и Петербург тяжело сравнивать. Там разные подходы руководителей и тренерских штабов к личности хоккеиста — в данном случае, Прохоркина. В Магнитогорске к нему относились иначе, чем в Петербурге. В СКА рядом с ним было слишком много хоккеистов аналогичного уровня. И ему приходилось доказывать свое мастерство, чтобы получить хороший долгосрочный контракт. Сейчас он его получил в «Металлурге». И, возможно, мы увидим становление Прохоркина как большого хоккеиста.