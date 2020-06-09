«Возможно, Денисенко еще рано ехать в Северную Америку». Мнение экс-тренера «Локомотива»

Экс-главный тренер «Локомотива» Майк Пелино считает, что Григорию Денисенко пока рано ехать в НХЛ. Российский хоккеист на драфте НХЛ 2018 года был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером.

— У Денисенко выдался непросто последний сезон в Ярославле, — цитируют «Известия» Пелино. — Он был очень нестабилен, поскольку часто вызывался в молодежную сборную, ездил на чемпионат мира и не имел достаточно времени, чтобы тренироваться в клубе и должным образом прибавить. Поэтому пока его потенциал раскрыт не до конца, и, возможно, ему еще рано ехать в Северную Америку, но, если во «Флориде» всерьез рассчитывают на Григория, то могут дать ему время адаптироваться за счет игры в фарм-клубе. У меня никогда не было вопросов к Денисенко в плане отношения к делу и трудолюбия. Поэтому уверен, со временем он имеет очень хорошие шансы закрепиться в НХЛ, поскольку обладает необходимым талантом и профессионализмом.