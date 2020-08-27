Воронин покинул «Ак Барс»

Пресс-служба «Ак Барса» сообщает, что клуб расторг контракт с нападающим Кириллом Ворониным.

«Кирилл Воронин — одаренный парень, мы рассчитывали, что он будет полезен на дистанции, увеличит глубину состава и станет крепким игроком ротации, — приводит слова Рафика Якубова пресс-служба «Ак Барса». — Но после домашнего турнира мы вместе с тренерским штабом пришли ко мнению, что молодежь из нашей системы способна занять его позицию.

В минувшем сезоне 26-летний Воронин играл в «Адмирале», где провел 58 матчей и набрал 14 (4+10) очков.

И мы, и сам Кирилл понимаем, что он способен быть игроком основы в другом клубе, что ему нужна стабильная игровая практика, поэтому и расторгли контракт по соглашению сторон. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере".