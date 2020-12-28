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Воробьев оценил дебют Голдобина в «Металлурге»

22:10
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил дебют форварда Николая Голдобина в магнитогорском клубе.

«Дебют Голдобина и его взаимопонимание с Прохоркиным? Неплохо они смотрелись. Коля не играл практически месяц, у него была травма. Сегодня было видно, что у него хорошие руки и светлая голова. Насколько сильно не хватало Мозякина? Капитана все время не хватает», — цитирует Воробьева официальный сайт КХЛ.

Голдобин перешел в «Металлург» из ЦСКА в середине декабря. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 21 матч и набрал 11 (4+7) очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/28/479318.html

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