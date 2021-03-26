Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал выездное поражение от «Авангарда» (0:4) в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина. Омский клуб вышел вперед в серии 3-2.

— Два вбрасывания — одно в своей зоне, одно в чужой — стоили нам игры, — сказал Воробьев. — После 0:2 как мы ни пытались забить, соперник ловил все на себя. Готовимся к следующей игре.

— Согласны, что сегодняшний матч — подтверждение теории, что разгромы в плей-офф вредны той команде, которая побеждает крупно? Сложнее команду привести в чувство.

— Разве мы проиграли по броскам? Пропустили два гола после проигранных вбрасываний. Почему в чувство-то привести сложнее?

— То есть никакого шапкозакидательства в команде нет?

— Может, у вас в профессии есть шапкозакидательство, а у нас нет. Второй раунд плей-офф. Зачем вы придумываете того, чего нет? Разве мы проиграли по броскам или другим компонентам?

— Почему проходило так много контратак у «Авангарда»?

— Потому что нам надо было отыгрываться. Мы горели 0:2. Они оставались, выбрасывали парашютом и бежали.

— Почему в этой серии командам трудно переворачивать игры?

— Надо посмотреть на количество заблокированных бросков в этих играх.

(Михаил Скрыль)