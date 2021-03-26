СКА всухую обыграл московское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

СКА победил московское «Динамо» в пятом матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина — 4:0. Голами отметились Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра, для которого шайба стала второй в составе первой команды.

СКА выиграл серию и вышел в финал «Запада». Его соперник определится в противостоянии ЦСКА и «Локомотива». Столичные армейцы ведут в серии 3-2, шестая игра состоится в Ярославле 27 марта.

В параллельной игре «Авангард» одолел «Металлург», также со счетом 4:0, и вышел вперед в серии — 3-2. Победитель серии встретится в финале «Востока» с «Ак Барсом».

КХЛ

1/2 финала конференций

Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Тимкин — 1, 19:55 — 1:0. Галимов — 4 (бол., Ткачев), 24:48 — 2:0. Ожиганов — 2 (бол., Галимов), 26:01 — 3:0. Цицюра — 1 (Подколзин), 47:34 — 4:0.

Вратари: Хелльберг — Бочаров (51:00 — 52:23).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 18 (4+9+5) — 25 (10+13+2).

Судьи: Гофман, Оленин.

26 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии — 4-1.