Владимир Ткачев: «Руководство «Ак Барса» с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации»

Как уже сообщал «СЭ», «Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен — в казанском клубе карьеру продолжат нападающий Степан Санников и защитник Николай Аверин, в Ярославль переезжает Владимир Ткачев.

— Я очень благодарен «Ак Барсу» за хоккейное воспитание и все годы, проведенные в КХЛ, — цитирует Ткачева официальный сайт казанцев. — Казань — мой дом, «Татнефть Арена» стала родной, а работники клуба, тренеры, игроки и болельщики — моей семьей. К сожалению, иногда нужно принимать решения, которые помогут стать лучше в хоккее. Руководство и тренерский штаб «Ак Барса» с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, вместе мы пришли к варианту, который устроит все стороны.