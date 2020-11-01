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Владимир Крикунов: «Взять в аренду Овечкина? Берут таких, которых можно взять»

22:25
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о том, возможно ли заявить форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за московский клуб.

— Сегодня присутствовал на матче Александр Овечкин. Еще раньше он приезжал на тренировку. Как это сказалось на команде? Нет ли желания заявить его хотя бы на несколько матчей?

— Как заявить? У него же контракт в НХЛ.

— В аренду взять? Другие же берут игроков.

— Но не Овечкина же! Берут таких, которых можно взять.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/127468-vladimir_krikunov____budet_mini_predsezonka__

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