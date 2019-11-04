Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов в интервью «СЭ» оценил игру команды в нынешнем сезоне. Бело-голубые провели 25 матчей, в которых одержали 14 побед и набрал 31 очко.

— Когда команда не показывала результат, вас «увольняли» каждый день. Сильно переживали?

— Не переживал совсем. Я просто думал о том, что нужно работать. Увольнение — это составляющая тренерской деятельности. Нас нанимают, потом увольняют.

— Неужели не возникало мысли «за что»?

— Бывают разные моменты. Вот Серегу Борисова уволили за две игры. (речь о тренере Сергее Борисове, уволенном из «Амура» в сентябре сезона-2000/01 Прим. «СЭ») (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Владимира Крикунова читайте здесь